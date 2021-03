São portuguesas e custam 80 € mas a estilista norte-americana Tory Burch vende-as por 695 € como se fossem uma criação própria e, antes de ser confrontada com a apropriação indevida pelos orgãos autárquicos da Póvoa de Varzim, aos quais nunca deu resposta, como noticia o jornal Público, anunciava-as como peças de vestuário de inspiração mexicana, apesar dos símbolos portugueses facilmente identificáveis pelos conhecedores.

A estilista e empresária comercializa as famosas camisolas utilizadas pelos pescadores poveiros, fabricadas à mão no município há mais de um século, como se as tivesse criado, por um preço quase nove vezes superior. Nas redes sociais da marca, após a divulgação da notícia, foram muitos os portugueses a insurgirem-se contra a estilista norte-americana nas últimas horas. Sem resposta. Grace Kelly, princesa do Mónaco, chegou a ter uma.