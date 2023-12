Da próxima vez que estiver de passagem pelo Bairro Alto, não deve deixar de espreitar uma das novidades que se instalou nesta zona icónica da cidade lisboeta: a loja da Sanjo.

O primeiro espaço físico da marca portuguesa oriunda de São João da Madeira, que abriu portas em novembro no número 16 da Rua do Norte, saltou do online e tornou-se uma realidade graças ao apoio da loja Sky Walker (SKWR).

"A decisão foi fácil. Assim que começámos com a Sanjo, rapidamente percebemos que se houvesse uma marca portuguesa que queríamos representar, essa marca seria a Sanjo", explica John Borrego, fundador e proprietário da loja multimarca considerada um espaço de referência em Lisboa.

O azul foi a cor escolhida para este novo espaço comercial que conta com 40 metros quadrados e foi inaugurado no ano em que celebra o seu 90º aniversário. "Baseámo-nos no diálogo permanente entre o azul do céu e as ruas carregadas de personalidade do Bairro Alto. Quisemos manter a linguagem industrial e fresca que nos caracteriza e que temos vindo a transportar para as pop-ups store's onde já marcamos presença", refere Vítor Costa, diretor criativo da marca.

Nesta loja, que funciona de segunda a sábado entre as 11hoo e as 19hoo, os amantes de streetwear vão encontrar e experimentar todo o universo Sanjo, que se destaca pela sua produção 100% portuguesa e que inclui diferentes opções de calçado e vestuário.

A Sanjo também está presente em diversas lojas multimarca e pop-up stores de Norte a Sul do país e online.