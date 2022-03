A Dash and Stars, a primeira marca desportiva do grupo Tendam, que detém a Women’secret, escolheu o Centro Vasco da Gama para receber o seu primeiro espaço físico em Portugal.

É possível encontrar as peças femininas de sportswear num corner no interior da Women’secret, no Piso 0, disponível desde a reabertura da loja, em março.

Com produtos pensados para todas as características do corpo da mulher, assim como para todas as idades, esta marca, que nasce do conhecimento técnico da equipa da Women’secret, integra sustentabilidade, tecnologia e design. Estes elementos refletem-se na primeira coleção da marca, que foi concebida a partir de texturas orgânicas.

Dash and Stars créditos: Dash and Stars

As propostas de primavera/verão já estão disponíveis no Centro Vasco da Gama e incluem vestuário e acessórios preparados para modalidades como o running, fitness, ioga, padel e natação.