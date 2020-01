THOMAS SABO inaugura a temporada primavera/verão 2020 com uma ampla gama de novidades de joias e relógios. A coleção, inspirada num jardim mágico, gira em torno de criações com beija-flores, caleidoscópios e libélulas.

Com a natureza como fonte de inspiração, esta coleção de joias, feita de prata esterlina, aponta para as últimas tendências, apresentando delicadas configurações de pedra, tanto em tons pastel quanto nas cores do arco-íris, notas banhadas a ouro amarelo e detalhes que emitem reflexos iridescentes quando tocados pela luz.

Rita Ora , embaixadora internacional e encarregada de apresentar a campanha, enfatiza: "Com a chegada da primavera, sentimo-nos como novas! Atreva-se a ser você mesma e transforme o seu olhar na sua mensagem. O estilo perfeito é aquele que funciona melhor consigo mesma".

Cada uma destas criações, caracterizadas pela alta qualidade de seus materiais, é o resultado de um trabalho manual completo.

Veja aqui imagens da peças da coleção:

A coleção THOMAS SABO x RITA ORA estará à venda a partir de 11 de janeiro de 2020 nas lojas THOMAS SABO, em www.thomassabo.com , além de parceiros selecionados.