É um setor em constante evolução, com muitas das novidades a esgotarem ainda antes de chegarem às lojas. Para além de novas inovações tecnológicas, há novos materiais, novos designs, novas parcerias criativas e também novas reinterpretações e homenagens, como as que acabam de ser feitas pela Graham e pela Raymond Weil aos aviadores portugueses Sacadura Cabral e Gago Coutinho no ano em que se assinala o centenário da travessia aérea do Atlântico Sul, um feito conseguido em 1922.

A preocupação crescente com a utilização de matérias-primas ecológicas como a cortiça e a biocerâmica também tem vindo a aumentar, tal como o aproveitamento do plástico recuperado dos oceanos. Descubra, de seguida, algumas das criações que integram os lançamentos de primavera/verão 2022 das principais marcas internacionais desta indústria, que continua a ser dominada pelos fabricantes suíços. Há propostas para todos os gostos, todos os estilos e todos os bolsos.