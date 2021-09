Prestes a encerrar o verão 2021 com todo o amor de Summer of Love, a Foursoul apresenta as novidades para o outono que se avizinha.

Recovery foi o mote escolhido pela marca portuguesa para esta nova temporada que propõe a recuperação do tempo perdido através de looks mais modernos e contemporâneos.

Conheça a coleção Recovery da Foursoul:

Para tal, nesta estação a Foursoul recupera e reinterpreta dois estilos do passado: uma inesperada mistura entre o alternativo retro e o feminino folk de onde surgem peças surpreendentes e inusitadas que criam a harmonia perfeita que o outono pede.

As influências do estilo retro ou new old estão presentes na mistura alternativa de formas e silhuetas. Mangas volumosas, calças à boca de sino e conjuntos monocromáticos acrescentam sofi­sticação aos looks da estação. Padrões geométricos primários e monogramas dinâmicos adicionam a personalidade característica do estilo retro ao streetwear mais contemporâneo.

Por sua vez, o folk, estilo característico dos anos 60/70 traz ao Outono Foursoul silhuetas soltas e alongadas, além de matérias-primas como ecopeles e apontamentos em croché, que servem de inspiração.

Veludos e full looks em malha acrescentam o conforto e versatilidade característicos da estação. Peças com mistura de padrões e motivos botânicos no clássico ‘black & white’ são a aposta mais feminina da coleção.

Casual, chic e simultaneamente street, este outono está pintado essencialmente numa paleta de tons terra com pitadas de violeta e azul que refrescam a estação das folhas secas.

Recovery é a coleção Foursoul pensada para recuperar, mais que os looks, todo o lifestyle.