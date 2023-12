Depois da maquilhagem, a Rare Beauty acaba de anunciar o lançamento de uma nova gama de produtos criados especificamente para o corpo: a “Find Confort Body Collection”.

A marca fundada pela cantora Selena Gomez acaba de se aventurar no mundo dos cuidados corporais com quatro novidades que já estão disponíveis em exclusivo na app e site da Sephora Portugal e pretendem trazer mais conforto para o dia a dia dos seus fãs.

"Com o claim Find Confort, a nova linha de body care da marca procura que todos os produtos se aliem não só ao bem-estar físico, mas também ao emocional", refere a marca em comunicado sobre esta linha que se destaca pelo seu packaging cor de rosa velho.

O Body and Hair Fragrance Mist (PVP: 34,50€) é uma fragrância que vai proporcionar suavidade e hidratação ao corpo e cabelo, enquanto que o Moisturizing Hand Cream (PVP: 24,99€) foi desenvolvido com textura não oleosa capaz de hidratar as mãos por 16 horas.

Já o Hydrating Body Lotion (PVP: 34,99€) destaca-se por ser um creme corporal cremoso que vai devolver brilho à pele o Stop & Soothe (PVP: 25,99€) é uma canela de aromaterapia composta por um gel infundido com óleos essenciais que estimulam o relaxamento e conforto em qualquer altura do dia.

Apesar de só chegar às lojas físicas em janeiro, já pode descobrir a nova gama “Find Confort Body Collection” da Rare Beauty online ou na app da Sephora.