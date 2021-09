Esta quinta-feira, 2 de setembro, marcou o regresso da rainha Maxima aos compromissos oficiais depois da tradicional pausa de verão.

Para o primeiro ato público, que aconteceu com a visita a uma fábrica de cerveja, a mulher do rei Guilherme apostou num visual simples - calças com padrão e blusa branca - de uma das suas marcas de eleição, a Natan.

No que toca a joias, optou por uns brincos da marca Cult Gaia, e óculos de sol Chanel.

