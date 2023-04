A coleção resulta da conjugação da cultura nigeriana com as tendências atuais, e é composta por casaco, t-shirts, calções e bonés, com as vibrantes cores de verde e branco da bandeira do país. Cada peça foi cuidadosamente desenhada por Davido para assegurar o conforto e estilo e pode ser usada em diversas ocasiões diferentes.

Ao trabalhar nesta coleção, Davido sentiu-se inspirado pelo trabalho de filantropia desenvolvido pelo seu pai, o qual teve uma forte influência na sua filosofia de vida: “’Nós crescemos levantando os outros’, é uma frase que sempre adorei”, disse Davido. “Significa que, à medida que cresço, quero que outras pessoas cresçam comigo”.

Cada artigo da coleção reflete o mesmo lema. Ao escolher estas peças, os fãs de Davido, e o público em geral, não estão apenas a vestir roupas modernas, mas também a reforçar uma mensagem de encorajamento para todos os que estão à sua volta.

Davido é um dos artistas musicais mais conhecidos em África, tendo mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais e quatro álbuns de sucesso. Através da sua música, Davido continua a transcender o conceito de tempo, tendências e moda como um hitmaker certificado. O seu novo álbum, TIMELESS, vai ao encontro dos seus fãs, reforçando o seu envolvimento com o músico, assim como abrange estrategicamente novos públicos que estão familiarizados com as raízes e as conquistas pioneiras de Davido.

A coleção está disponível nas lojas e online, desde 7 de abril.