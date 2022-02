Sabendo do impacto negativo da indústria da moda, no geral, e do universo dos casamentos, em particular, a New Story Bridal surge no mercado com o objetivo de dar uma segunda vida a vestidos de noiva, oferecendo a quem se vai casar a possibilidade de encontrar o vestido dos seus sonhos, com a mesma qualidade e glamour, preços mais competitivos e maior consciência ambiental.

Simultaneamente, permite também a quem já casou voltar a colocar à venda o seu vestido de uma forma segura e credível, contribuindo para uma economia circular e gerando um rendimento adicional.

Pela mão da fundadora, Teresa Baumeister Simões, já passaram projetos ligados à sustentabilidade e artigos de segunda mão, mas é na moda nupcial que encontrou um nicho de mercado.

“Já se sabe que a indústria da moda é uma das mais poluentes do mundo, mas parece que na moda nupcial esse tema passa ao lado. Um vestido de noiva, usado apenas uma vez por algumas horas é, por definição, uma das peças de roupa menos sustentáveis que uma noiva irá possuir”, partilha a fundadora.

Teresa Baumeister Simões, fundadora da New Story Bridal créditos: nicole sánchez 2021

O projeto, lançado em outubro de 2021, pretende posicionar-se como a opção mais sustentável, sofisticada e prática para todas as noivas atentas ao ambiente e à redução do desperdício.

Na New Story Bridal encontram-se vestidos de marcas de renome nacionais e internacionais, tais como, Pronovias, Rosa Clará, Jesus Peiró, Penhalta, Iza Van, UHMA Atelier, e, ainda, uma seleção de vestidos da designer Rita Álvares Pereira, com quem tem colaborado ativamente e há a possibilidade de novas criações e colaborações no futuro.

Conheça aqui algumas sugestões de vestidos de noiva:

Os preços variam entre os 500€ e os 1500€ e, importa reforçar que todos os artigos disponibilizados passaram por um rigoroso processo de curadoria, avaliação e seleção.

Com presença online e física, a New Story Bridal permite através do seu website que as noivas conheçam os vestidos disponíveis e marquem uma prova com acompanhantes no showroom da marca em Lisboa.

Neste espaço, é possível experimentar os vestidos ou criar novos através do upcycle de vestidos antigos e, acima de tudo, será proporcionada uma experiência de compra profissional, personalizada e acolhedora tendo em conta a sua própria história.

New Story Bridal Showroom créditos: New Story Bridal

E para que as noivas se sintam ainda mais especiais quando encontram o seu vestido, cada um traz uma pequena mensagem pessoal de noiva para noiva.

Para quem pretende vender o seu vestido ou acessórios, a New Story Bridal disponibiliza no seu site um formulário de pré-seleção. Após o preenchimento e envio do mesmo, há um contacto por parte da marca e se o vestido for selecionado, é agendada uma avaliação presencial (que pode ser feita no showroom ou envio por correio).

Se o vestido cumprir todos os requisitos e for aceite, é colocado à venda à consignação e divulgado nas plataformas da New Story Bridal.

Nos próximos meses, a New Story Bridal espera aumentar consideravelmente o número de vestidos disponíveis na plataforma, por isso, Teresa deixa o apelo a todas as pessoas com um vestido noiva guardado em casa "contatem-nos e apostem na reutilização dando ao vosso vestido a oportunidade de contar uma nova história fazendo outra noiva feliz", finaliza a fundadora.