Apesar do uso de proteção solar ter vindo a registar uma evolução positiva entre os portugueses, de acordo os dados avançados pela Marktest, o consumo deste tipo de produto mantém-se ainda em linha com os valores pré-pandemia: apenas 53% dos portugueses usa produtos de cuidados solares.

Consciente da importância da proteção solar, a Wells acaba de lançar a marca exclusiva Solare, que pretende democratizar o acesso de todos à proteção solar com fórmulas hipoalergénicas e aprovadas por dermatologistas.

Com um preço acessível e uma gama de produtos que protege a pele de toda a família, esta marca apresenta-se ao mercado com 6 produtos indicados para todos os tipos de pele, resistentes à água e ocean friendly.

Eduarda Taveira, reponsável pelas Marcas Próprias e Exclusivas da Wells, refere que “Enquanto marca especialista em saúde, bem-estar e beleza, próxima das famílias portuguesas, a Wells procura através das suas marcas exclusivas dar resposta às principais necessidades dos portugueses. A marca Solare, que agora lançamos, é uma gama exclusiva especialmente pensada para a proteção da pele que conta com fórmulas aprovadas por dermatologistas e especialmente desenvolvidas com os melhores ingredientes, de forma a responder às novas tendências de mercado e a oferecer uma gama de elevada qualidade e inovação, com um preço acessível a todos.”

“A utilização diária de protetor solar é fundamental em várias situações, não só apenas quando estamos na praia ou na piscina. Sabemos que a radiação solar em excesso pode provocar o envelhecimento prematuro da pele, diminuir a sua elasticidade e, consequentemente, o aparecimento de rugas, sinais e manchas solares – e, em alguns casos mais graves, aumentar o risco de cancro de pele”, afirma Diogo Pereira Forjaz, médico dermatologista.E acrescenta ainda que “o uso de filtros solares com ingredientes específicos como ácido hialurónico e vitamina E são essenciais para garantir a hidratação cutânea e prevenir as queimaduras solares, bem como outros problemas. O after sun deve também fazer parte da rotina quando estamos expostos ao sol porque permite repor o nível de hidratação e regenerar a pele”.

Solare, uma gama para a pele sensível de toda a família

Para o rosto , a marca disponibiliza o protetor SPF +50 anti-age , com uma fórmula enriquecida com ácido hialurónico e vitamina E, de modo a regenerar e nutrir a pele. O stick solar , também com fator de proteção SPF 50+ , é ideal para lábios e zonas sensíveis, como manchas e cicatrizes, hidratando intensamente a pele.

, a marca disponibiliza o , com uma fórmula enriquecida com ácido hialurónico e vitamina E, de modo a regenerar e nutrir a pele. O , também com fator de proteção , é ideal para lábios e zonas sensíveis, como manchas e cicatrizes, hidratando intensamente a pele. Para cuidados solares do corpo , Solare apresenta dois protetores com fator de proteção SPF 30+ e SPF 50+ . Ambos são reforçados com Ácido Hialurónico e Vitamina E, que ajudam a prevenir o envelhecimento e promovem a hidratação da pele. Tem rápida absorção, textura invisível e são resistentes à água.

, Solare apresenta e . Ambos são reforçados com Ácido Hialurónico e Vitamina E, que ajudam a prevenir o envelhecimento e promovem a hidratação da pele. Tem rápida absorção, textura invisível e são resistentes à água. Para crianças , a marca oferece um produto com fator de proteção SPF 50+, apto para peles sensíveis com tendência a alergias ao sol, de rápida absorção, resistente à água e sem perfume.

, a marca oferece um produto com apto para peles sensíveis com tendência a alergias ao sol, de rápida absorção, resistente à água e sem perfume. Já o after sun oferece uma hidratação intensa e de rápida absorção, com propriedades de prolongamento de bronzeado. Formulado com Mentol, ingrediente que dá a sensação de cooling Effect, este after sun tem ação refrescante e acalmante, diminuindo a temperatura da pele em 2,1ºC.

Os produtos da marca Solare já estão disponíveis em todas as lojas Wells e em wells.pt, e com 25% de desconto até dia 13 de Junho.

Protetor Solar Facial Anti-age SPF 50+ (50ml): 9,74€ em vez de 12,99€

Stick Solar SPF 50+ (42g): 6,74€ em vez de 8,99€

Protetor Solar Corpo e Rosto SPF 30+ (250ml): 8,99€ em vez de11,99€

Protetor Solar Corpo e Rosto SPF 50+ (250ml): 10,19€ em vez de 13,59€

Protetor Solar Corpo e Rosto Kids 50+ (250ml): 10,19€ em vez de 13,59€

After Sun Acalma e Refresca (500ml): 9,74€ em vez de 12,99€