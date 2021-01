Desde 2020 que diversos setores da sociedade tiveram que se readaptar e reinventar para resistir aos efeitos e restrições impostas pela pandemia de COVID-19, e a indústria da moda não é exceção. A realização de desfiles sem público, transmissão online e até mini-filmes foram soluções encontradas por diversas marcas de luxo para dar a conhecer as suas criações.

Dê uma vista de olhos nas coleções outono/inverno 2021/22 que foram apresentadas de 15 a 19 de janeiro durante a Semana da Moda Masculina de Milão.

Ermenegildo Zegna

"The (Re)set, (Re)tailoring the modern man" é o tema da coleção masculina apresentada por Ermenegildo Zegna para a próxima temporada. "O diretor artístico Alessandro Sartori reconhece mudanças fundamentais na forma como vivemos e reimagina os códigos de estilo tradicionais adequadamente. [...] Básicos para trabalhar em casa colidem com silhuetas de alfaiataria. E desta fusão, emergem novas categorias de estilo que são feitas sob medida mas confortáveis, íntimas mas urbanas", escreve a marca na sua página de Instagram.

David Catalán

Fendi

"What is Normal Today" foi o nome escolhido para a nova coleção da Fendi assinada por Silvia Venturini. "Funcionalidade e forma unem-se em acessórios com formas suaves, conjugados com silhuetas relaxadas para a última expressão de conforto", pode ler-se nas redes sociais da marca.

Miguel Vieira

Etro

"O divertido e o irónico juntam-se com o elegante e o sumptuoso numa mistura de high e low, casual e elegante", afirma a marca sobre a sua coleção masculina. "Quebram-se as regras para se criar um vocabulário fresco, imediato e apelativo de peças icónicas."

Casacos acolchodados, calças de fato treino com logos, mochilas funcionais e bolsas são alguns dos itens que fazem parte das propostas para o próximo outono/inverno.

Prada

Miuccia Prada e Raf Simons - diretores criativos da casa de moda - criaram uma coleção que tem como pilar fundamental o "indivíduo: o corpo humano e a sua liberdade."

A impossibilidade de contacto físico e do toque provocada pela pandemia é refletida nas propostas de moda masculinas da marca onde existe "uma panóplia de texturas e textêis", onde "cores e padrões estimulam os olhos e superficeis atraem o toque."

Tod's

Para a apresentar as suas propostas para o próximo outono/inverno 2021/22, a Tod's apostou num filme realizado por Beppe Tufarulo. "Seven T" [Sete T] foi o nome escolhido e cujo significado é simples: "sete como os dias da semana, T de Tod's mas também de tempo", refere a marca nas redes sociais. Ainda sobre a coleção para a próxima temporada, o objetivo foi criar "o guarda-roupa masculino com um novo significado. Reinterpretar os clássicos com uma atração descontraída."