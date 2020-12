A Crocs e Post Malone anunciaram a sua quinta colaboração, com um novo modelo e pins decorativos.

A coleção Post Malone x Crocs Duet Max Clog II apresenta-se em duas cores, rosa e preto. O modelo apresenta uma sola robusta exagerada (chunky), presilhas traseiras articuladas com fechos de velcro ajustáveis.

Post Malone x Crocs Duet Max Clog II créditos: Crocs

A coleção segue o mantra da marca, "Come As You Are", e oferece também 3 pins para enfeitar as Crocs. Disponível para compra separadamente, os pins PostyCo Jibbitz apresentam uvas, um coração, um pato de borracha e representações das tatuagens do cantor.

Photo Credit: David Brandon Geeting créditos: Crocs

Post Malone e Crocs permanecem focados em elevar a experiência dos fãs ao comemorar a quinta - e maior colaboração - Post Malone X Crocs surpreendendo, em segurança, 5.000 fãs com o calçado de edição limitada.

A surpresa irá acontecer em vários locais no mundo como Nova Iorque, Los Angeles, Chicago, Dallas, Austin, Salt Lake City, Toronto, Londres, Sydney, Tóquio, Paris e Berlim. Com esta ação, a Crocs e Post Malone esperam fornecer conforto, otimismo e alegria num momento tão necessário.

A edição limitada Post Malone x Crocs Duet Max Clog II, assim como os pins, será lançada globalmente a partir de terça-feira, 8 de dezembro, em lojas selecionadas e no online da Crocs.