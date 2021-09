Depois do sucesso da coleção de Inverno 2020 e de Verão 2021, a PINKO continua a investir na moda sustentável.

Em colaboração com a diretora criativa da marca, Caterina Negra, Patrick utiliza peças dos arquivos para criar designs reciclados, dando uma nova vida a peças de coleções sazonais anteriores e reaproveitando uma seleção de tecidos de ganga e tafetá para rejuvenescer o icónico estilo PINKO.

Inspirado pela moda dos anos 2000, com um aceno para a celebração e a esperança otimista do novo milénio, Patrick recorda a época em que as redes sociais ainda estavam no início. Os smartphones e a tecnologia portátil entraram nas nossas vidas diárias e personalidades icónicas tornaram-se virais em várias plataformas de media. Essa celebração e esperança por algo novo também soa atualmente, enquanto o mundo reabre.

Patrick McDowell refere: “não posso esquecer como Paris Hilton, Britney Spears, as Spice Girls e Xtina criaram um glamour à volta dos programas de televisão, vídeos e redes sociais. Sempre fui fascinado pelo efeito dos mass media e pelo universo da música e acho que é uma linguagem muito parecida com a moda: versátil, criativa e muito divertida”.

Nas palavras de Caterina Negra, “é sempre um prazer colaborar com o Patrick. Quando ele chega ao nosso atelier é uma máquina criativa, partilhamos ideias, inspirações e visões artísticas pessoais. Ele tem essa capacidade incrível de transformar conversas em peças que eu irei utilizar todos os dias. Adoro a sua energia, visão e capacidade de criar algo sustentável e, ainda por cima, alinhado com o ADN da PINKO”.

O contraste ousado de jeans, jersey e tafetá é usado para criar volumes extravagantes. A utilização de cores e proporções fortes são fundamentais nas novas propostas da estação.

O sonho de qualquer estilista uma vez que as roupas podem ser combinadas com muita facilidade: uma simples t-shirt com micro detalhes pode ser combinada com umas calças de cintura alta e um casaco de ganga adornado - este é um look marcante desta coleção.

Os acessórios estão também presentes através de carteiras, com um toque romântico adicionado pelos corações vermelhos pop.

Resgatando o espírito dos anos 90 e a energia do novo milénio para criar uma guarda-roupa único, urbano, sexy e provocante, a nova coleção Reimagine oferece à mulher PINKO uma identidade forte, moderna, poderosa mas irónica.

A coleção REIMAGINE está disponível nas lojas PINKO selecionadas e em pinko.com.