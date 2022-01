Inovação continua a ser uma das palavras-chave da Ambitious. Desta vez, este valor manifesta-se através do lançamento da rubrica "In (Y)our Shoes". A nova rubrica, disponível na plataforma online da marca, tem como objetivo dar a conhecer o lugar do calçado e da moda na vida de várias personalidades.

Ao longo do ano a Ambitious terá convidados das mais variadas áreas, desde moda e design, passando pela música, artes e outras, entrevistando-os sobre os destaques do seu percurso profissional durante os últimos tempos pandémicos e sobre a sua relação com a moda, e como esta afeta a forma como se apresentam ao seu público.

A maneira como nos vestimos domina grande parte da nossa personalidade e afeta a maneira como nos expressamos, e é com esta premissa que a marca desenvolveu a nova rubrica.

Para inaugurar a "In (Y)our Shoes", a Ambitious convidou o DJ, produtor, artista e músico multi-instrumentalista português, Luís Clara Gomes mais conhecido pelo seu nome artístico, Moullinex.

Segundo este, a moda tem um papel importante na forma como nos apresentamos ao mundo "a forma como nos vestimos tem um impacto direto sobre a forma como nos sentimos e o que comunicamos aos outros sobre nós (...) como todas as artes, a moda pode ser evocativa e inspiradora".

Quando questionado sobre o par preferido de toda a coleção, o produtor optou pelo modelo de sapatilha mais minimalista da marca, a ECLIPSE, justificando: "A textura dos materiais é para mim uma forma muito subtil de uma peça ter individualidade, e foi o que senti nas ECLIPSE".

Moullinex afirma que é fã de tendências mais minimalistas e funcionais, no entanto sente-se confortável em experimentar novos territórios. Tal ideologia reflete-se no seu trabalho afirmando que procura sempre um balanço entre a funcionalidade e a estética.

"O meu estilo pessoal é bastante funcional, talvez como a minha música: procuro objetos pensados com um propósito, mas sou muito sensível à estética, procurando texturas evocativas, harmonia, leveza e conforto".

O artista revelou ainda que ficou bastante impressionado com todo o processo de produção da marca, demonstrando fascínio pela associação da tecnologia à componente humana e artesanal - "Essa dicotomia entre a complexidade tecnológica de ponta e as técnicas tradicionais é das coisas que mais me inspiram, na realidade".

A entrevista pode ser lida na íntegra no blog da Ambitious, que promete trazer muitos convidados interessantes que de certa forma refletem o espírito da marca.