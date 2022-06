Foi na Península Ibérica, a partir da vizinha Espanha, que a utilização de perfume se generalizou progressivamente, ainda que muito lentamente, por toda a Europa durante a época renascentista. No entanto, foi França, com grandes plantações de flores, que, a partir do século XIV, impulsionou o grande desenvolvimento que a perfumaria global regista desde então, permanecendo até hoje como o maior centro europeu de investigação e de comércio de fragrâncias olfativas.

As antigas civilizações do Médio Oriente foram, todavia, as primeiras a perfumar-se. Muito populares entre os faraós, apesar de não terem a sofisticação que têm nos dias de hoje, as fragrâncias olfativas foram evoluindo com o passar do tempo. Além de se apresentarem mais requintadas e elegantes, estão também mais sedutoras e apaixonantes. Algumas surpreendem pelos ingredientes que usam, como o açúcar, o chocolate preto ou os seixos, como pode comprovar de seguida.