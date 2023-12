A marca espanhola Mango acaba de alargar a sua gama de fragrâncias femininas com um novo lançamento que promete trazer o cheiro das flores para o seu dia a dia.

Chama-se The Garden Series e, tal como o nome indica, é uma coleção composta por seis aromas que nos remetem para várias espécies de flores que, combinadas com outros elementos, prometem proporcionar "uma experiência olfativa inesquecível", refere a marca.

Into the Woods (Madeira, Especiarias e Couro), Hidden Harmony (Floral, Doce e Amadeirado), Fantasy Flora (Flora, Cítrico e Almíscar), Heroic Roses (Flora, Rosé e Âmbar), Amber Skin (Floral e Oriental) e Majestic Bloom (Floral, Amadeirado e Frutado) são as seis novidades que compõem esta novidade.

A gama The Garden Series está disponível em dois tamanhos - 15 ml (6,99€) e 100 ml (19,99€) - e já está à venda nas lojas físicas da marca e online.