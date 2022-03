A Perfumaria Douglas celebra todas as mulheres, não só no dia 8 de março, mas todos os dias, com uma mensagem de empoderamento para se aceitarem como são, pois cada uma tem a sua história inspiradora.

Até ao Dia da Mulher, a Douglas oferece 25% na compra do artigo preferido e 20% nos restantes, em marcas, muitas delas, criadas por mulheres, como Ariana Grande, Chiara Ferragni, florence by mills e Kylie Cosmetics/Skin, entre outras.

A campanha centra-se em imagens selecionadas da campanha Brand Equity. O mosaico de retratos de mulheres de todas as idades, origens e aparências realça esteticamente a mensagem da perfumaria: aceitamo-nos, toleramo-nos e celebramo-nos mutuamente tal como somos.

Por detrás de cada uma destas imagens está uma mulher forte com uma história inspiradora. Contudo, o empoderamento feminino não é apenas algo que a Douglas comunica nas suas campanhas de marketing, é também a atitude que adota na empresa.

"Enquanto empresa liderada por mulheres, demonstramos, através da nossa história, da nossa liderança feminina, em 1910, as irmãs Anna & Maria Carstens foram quem abriram a primeira Perfumaria com o nome Douglas, da nossa gama de produtos e das nossas atividades, que a liderança e o empoderamento femininos fazem parte do nosso ADN e da nossa conduta diária".

Como tal, darão voz a colaboradoras na Alemanha, que inspiram com as suas histórias sobre o modo como vivem o empoderamento feminino no seu trabalho diário na Douglas. O LinkedIn exibirá estas entrevistas.

Um exemplo do compromisso da perfumaria com o empoderamento feminino é o seu forte apoio a marcas fundadas por mulheres, que estão também no centro da campanha.

Em mensagens de vídeo pessoais, que vão ser publicadas nas redes sociais, as fundadoras partilham as histórias inspiradoras das suas startups, os seus objetivos, e incentivam as mulheres a acreditar na sua própria força. Assim como as mulheres que compõem a imagem/mosaico da campanha vão partilhar a história de perseverança individual.

"Vamos querer fazer viver este dia junto de todas as mulheres, sejam as nossas clientes finais, sejam mulheres jornalistas, influenciadoras, colegas de trabalho, ouvintes da rádio, é uma mensagem a ser lançada principalmente através dos canais digitais e redes sociais, mas que este ano também terá eco na RFM. O objetivo é chegar a todo o grupo-alvo – mulheres de todas as idades".