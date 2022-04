Amantes de moda e design, Mónica Arbeláez e Juliana Quintero são admiradoras incansáveis do trabalho manual e do artesanato.

Com o Dia da Mãe a aproximar-se, chegam as dúvidas para encontrar um presente único e especial para assinalar a data. A pensar nisso, a Guajiba sugere que dê uma vista de olhos à nova coleção primavera-verão da Palma Canária, uma coleção intemporal e especialmente desenvolvida por uma dupla mãe-filha.

créditos: Guajiba

Foi em 2016 que Mónica Arbeláez e Juliana Quintero deram vida a Palma Canária. Amantes de moda e design e admiradoras incansáveis do trabalho manual e do artesanato, têm como propósito resgatar diversas técnicas tradicionais de tecelagem artesanal com a missão de transformar peças artesanais em acessórios de luxo e transcenderem o artesanato local para o mercado global.

Adicionalmente, todo o processo de confeção das peças é desenvolvido por artesãos colombianos que concentram os seus esforços em obter os melhores materiais ecológicos disponíveis para garantirem aos clientes peças com a maior qualidade possível.

Desde as famosas bucket bags, que passaram por todos os desfiles de moda no mundo e continuam a ser uma das grandes tendências para esta estação, às camisolas e saias em estilo macramé com materiais mais leves e divertidos, como a palha e a seda, é garantido que vai encontrar um presente único e especial para assinalar este dia.

A Guajiba apresenta um conceito inovador, que promete conciliar o melhor da moda latino-americana com a sustentabilidade social e ambiental, assim como apresentar novas culturas e talentos aos consumidores.

O catálogo da loja online é, atualmente, composto por 11 designers. A coleção de primavera-verão vai ser complementada com 12 novos designers que irão trazer desde fatos de banho a sapatos e acessórios e que serão responsáveis por muitas novidades e ideias para complementar qualquer look de verão.