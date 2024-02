Oysho lança nova coleção de roupa de ginásio

A nova coleção da Oysho conta com a colaboração de especialistas em fitness, pilates, yoga, kickboxing e salto à corda e conta com peças de Compressive e Comfortlux.

Os dois tipo de vestuário da coleção destacam-se pela versatilidade. Na verdade, as coleções da marca caracterizam-se pela multidisciplinaridade ao serem adaptáveis a qualquer atividade desportiva, independentemente do nível e da intensidade.

Na linha de tops e leggings Compressive, a qualidade Extra Compressive, disponível nos modelos Raise Up e Core Control, foi concebida para proporcionar o máximo apoio e suporte com uma maior superfície de compressão no interior da cintura.

Quanto à Comfortlux, uma coleção com um tecido macio, leve e elástico para todos os tipos de movimentos, são apresentadas novas cores: verde, azul, castanho, terracota e branco.

A campanha da nova coleção foi filmada na Cidade das Artes e das Ciências de Valência e contou com a colaboração especial de Joana Pastrana, campeã mundial de boxe, como uma das protagonistas.

Joana Pastrana créditos: DR

Recorde-se que a marca espanhola tem, desde 2022, uma app de desporto gratuita, a Oysho Training. A app oferece mais 1200 aulas de fitness, yoga, pilates e running.