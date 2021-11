A coleção de joalharia feminina G Iconic, composta por pulseiras, colares e brincos, destaca-se pela malha simples e sofisticada, e pelo memorável G da Guess, que dá um toque especial aos looks e assenta confortavelmente na pele.

Para usar peças isoladas ou em conjunto, está disponível em prateado e dourado.

créditos: Guess

A coleção Luna, constituída por três relógios em aço, é feita a pensar nas mulheres discretas que gostam de brilhar. Conjugando um estilo clássico com linhas modernas, e um toque de distinção conferido pela numeração romana e pela janela curva com o dia da semana no topo, Luna está disponível em aço brilhante prateado, dourado ou rose gold, e conta com 36mm de diâmetro.