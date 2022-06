Deia

créditos: Maria Lima dos Santos

Questionada sobre se gosta de pensar naquilo que vai vestir nos dias de festival, Deia é perentória. "Muito", diz, entre risos, explicando que esta é a época ideal para ousar. "Gosto muito de brilhos e de cor." Tendo em conta as longas horas que perde a percorrer e a dançar dentro do recinto, a jovem brasileira salienta que o conforto é importante, quer a nível de calçado como do outfit escolhido. "O conforto com o corpo também [é importante]. Escolher algo que caia bem no corpo."

Douglas e Alessandra

créditos: Maria Lima dos Santos

Douglas e Alessandra vieram assistir à 9ª edição do Rock in Rio e foi Douglas quem se destacou pelo seu outfit. "Eu pensei total. Comprei só para vir", refere o jovem que descreve o seu estilo como sexy. Já a amiga foi o oposto. "Ele é que me trouxe. Eu não pensei em nada", refere. Para o jovem brasileiro, que reside em Paris, os festivais de verão são a altura perfeita para usar algo mais ousado uma vez que no dia a dia tem de seguir um dresscode: "É fato e gravata". Apesar de o conforto ser importante para si, refere que não tem intenção de andar muito pelo recinto. "Quero estar na boca do palco para ver Ivete Sangalo e sou fã número um de Black Eyed Peas."

Melissa

créditos: Maria Lima dos Santos

"Costumo pensar um bocadinho no look que vou vestir, mas às vezes não fica tão bem como uma pessoa acha que vai ficar", diz Melissa sobre o processo de eleger o outfit do dia. Neste caso, apostou num casaco branco com franjas e o chapéu com flores deu o toque final ao seu look. Para a jovem, mais importante do que as tendências, é escolher aquilo que melhor se adequa ao seu estilo. "Vejo aquilo que gosto, aquilo que encaixa em mim e tento combinar os dois", explica, salientando ainda que gosta de ousar dentro e fora dos festivais.

Ana Rita

créditos: Maria Lima dos Santos

"Este foi o ano em que pensei menos", confessa Ana Rita sobre o look escolhido para a 9ª edição do Rock in Rio Lisboa. O resultado? Um look simples mas com toque rock: uns jeans de cintura subida e um top preto assimétrico. Ainda que com as devidas adaptações, na sua opinião, o famoso festival Coachella é sempre uma boa fonte de inspiração. Mas o que é que gosta de privilegiar nos dias de festival? "Sempre calças mais largas, optar por ténis e uma parte de cima versátil." Os acessórios são essenciais para dar o toque final.

Igor e Maria Helena

créditos: Maria Lima dos Santos

"Gosto de dar tudo. Se não for agora quando é que usamos este tipo de roupas?", refere Maria Helena sobre o seu look que não deixa ninguém indiferente devido ao brilho. Para Igor, que se destaca pelos seus óculos de sol brancos e bucket hat, é importante ser arrojado e apostar "num estilo diferente, fora do comum, porque é um festival." Fãs do festival Coachella, os dois amigos partilham as suas maiores inspirações de estilo: o cantor Harry Styles e a influencer espanhola Marta Sierra. "Amo um homem que veste saia", afirma Igor sobre o ex-membro dos One Direction.

Rita

créditos: Maria Lima dos Santos

Escolher algo que seja trendy e confortável é essencial para Rita. "Gosto muito de utilizar os verdes e os azuis porque são as minhas cores preferidas. De resto o mais confortável possível", refere a jovem que, para o segundo dia do festival, elegeu um conjunto floral em tons verdes tropa. Oriunda do Norte, confessa que gosta de preparar os seus looks com alguma antecedência visto ser "muito friorenta". Em termos de estilo, as influencers portuguesas Catarina Maia e Mafalda Castro são duas grandes inspirações.

Emerson

créditos: Maria Lima dos Santos

"Eu gosto de pensar no meu look, mas hoje peguei na primeira roupa, coloquei no corpo e vim", confessa. Sobriedade não é uma palavra que assiste a este jovem brasileiro que gosta de ousar tanto no dia a dia, como em ocasiões especiais. " Tento sempre usar algo mais divertido e com personalidade." Questionado se o conforto é uma componente importante em épocas de festivais, Emerson é direto e honesto. "Não. Eu acho que tem de ser bonito", remata entre risos.

Diogo

créditos: Maria Lima dos Santos

Diogo deve ser dos poucos festivaleiros que não perde horas a pensar no look que vai vestir. Para si isso "depende do festival, do tipo de músca que passa, da vibe que vai ter". Fã de cor, Diogo confessa que os seus looks são quase sempre coloridos e vistosos e fazem-se acompanhar por um acessório muito especial: um boné com ventoinha. "Como vou aos festivais maioritariamente sozinho um pouco por toda a Europa, este chapéu é uma maneira de quebrar o gelo entre a multidão, falar com estranhos e já criou amizades."

Márcio e Lorena

créditos: Maria Lima dos Santos

Após dois anos de pausa devido à pandemia, Márcio quis que o seu regresso aos festivais fosse em grande estilo. "Pensei um pouquinho no look porque este é um evento tão especial, onde reunimos os amigos todos", diz. Já Lorena não fica atrás, confessando que "tenho o meu preparado já faz um mês." Ousar é palavra de ordem para esta jovem que não gosta de passar despercebida. "Se não é para ousar nem saio", revela entre risos e confessa ser fã da música e dos looks da cantora Anitta. "Ela causa tendência em tudo."

Jesus

créditos: Maria Lima dos Santos

Jesus destaca-se pelo seu look desportivo - composto por uns calções estampados e t-shirt sem mangas - e pelos óculos de sol com lentes coloridas. "Pensei no meu look com cinco dias de antecedência", refere sobre o outfit escolhido para assistir ao segundo dia do Rock in Rio Lisboa. Questionado sobre aquela que é a sua maior inspiração em termos de estilo, o jovem refere que "a cor" é o elemento mais importante.