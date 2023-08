O que é que os chinelos, nomeadamente da Havaianas, têm para terem sido tendência do street style da Semana da Moda de Copenhaga, em 2018, e terem repetido o feito, mais recentemente na Semana de Moda Masculina de Paris?

Não sabemos. Mas a verdade é que as versões Reloaded, You Milan ou Top da marca brasileira fizeram sucesso em junho passado numa das capitais da moda. Uma combinação de estilo chic com um street style mais descontraído.

O modelo slide, que saltou dos anos 90 para os nossos pés, continua a fazer sucesso pelo mundo fora e no caso da Havaianas Reloaded (55€), estes chinelos ganham cor nas laterais da sola e duas tiras horizontais de tecido reguláveis, que se adaptam ao pé, para um andar mais confortável. O modelo está disponível em três combinações de cores - preto e verde com apontamentos cor-de-rosa, bege e verde-água, com detalhes em lilás e cor-de-rosa e preto com pormenores azul-turquesa.

Já as You Milan (47€), inspiradas em outra capital da moda, Milão, seguem a tendência de sola quadrada, mas com um material super puff. Para quem não dispensa um pouco de brilho, a versão You Milan Metallic (50€), pode marcar a diferença.

Já o modelo Top (a partir de 21€) é a prova de que o clássico nunca sai de moda e a julgar pela escolha dos fashion influencers em Paris, não há muito que errar.