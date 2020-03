França atravessa uma crise de falta de desinfetante em gel e para rematar essse problema Bernard Arnaut, diretor do grupo LVMH detentor de marcas de luxo como a Louis Vuitton, instruiu a divisão de perfumes e cosmética a preparar as fábricas para produzir quantidades substanciais de álcool gel, de forma a serem entregues às autoridades públicas.

A LVMH está a utilizar todas as linhas de produção das suas fábricas em França da sua unidade de perfumes e cosmética, que cria produtos para marcas como a Guerlain. O desinfetante vai ser distribuído gratuitamente às autoridades do país e como prioridade, desde o dia 16 de março, ao Hôpitaux de Paris. De acordo com o grupo:

A LVMH tem a intenção de responder ao risco de falta desta produção em França e garantir que um maior número de pessoas possa continuar a tomar as ações necessárias para se proteger da propagação do vírus.

A LVMH promete continuar a honrar este compromisso em colaboração com as autoridades de saúde francesas.