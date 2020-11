O recorde para o anel com o maior número de diamantes incrustados do mundo foi atingido este ano, em setembro, por Kotti Srikanth, proprietário da The Diamond Store da Chandubhai (uma unidade da Hallmark Jewelers) em Hyderabad, Índia.

O anel, com um total de 7.801 diamantes naturais, está agendado para ir a leilão online de 13 de novembro a 22 de novembro de 2020. Os registos para licitação terão início a partir de hoje, 2 de novembro, e o preço de reserva foi mantido em INR 78,01.000 (89 mil euros aprox) para os licitantes.

O criador do Anel, Kotti Srikanth disse em comunicado: "Estou muito honrado e grato ao Guinness World Records por reconhecer a minha paixão em criar peças de arte únicas em joalharia. Tenho o prazer de partilhar este sucesso e oferecer esta obra-prima, o anel The Divine 7801, a um leilão online para o mundo inteiro. Além disso, desejo doar 10% dos lucros a instituições de caridade".

O nome do anel é inspirado em Brahma Kamalam, uma flor rara encontrada nos Himalaias. A flor foi escolhida como desenho do Anel Divino, pois é uma oferenda comum na adoração na forma mais natural e pura.

Todos os diamantes usados são diamantes naturais certificados. O anel foi feito em setembro de 2018 e demorou cerca de 11 meses de esforço artístico, habilidade e dedicação até à sua conclusão.

Tem um total de seis camadas, das quais cinco camadas têm oito pétalas cada e a sexta camada superior tem seis pétalas com três pólens no centro.