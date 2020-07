Determinada a construir uma narrativa diferenciadora, que abrace o movimento, a arte, a sustentabilidade e o feminino como um todo na criação e consumo de moda, eutela é a mais recente marca de moda feminina e lança a sua primeira coleção cápsula CÉU que, repleta de peças fluidas e coloridas, inspira a juventude, força, sensualidade e feminilidade.

Com o propósito de conectar pessoas, corpos, movimentos e espaços, através de peças que comunicam para além do simples ato de vestir, eutela parte do reconhecimento do corpo enquanto tela que encara a moda como uma das suas possibilidades para criar significado a partir das relações que se constroem nesse processo.

Mas, um corpo que se veste também dança, canta, corre e abraça, motivo pelo qual as noções de movimento e espaço são estruturais do projeto.

Refletindo sensibilidade e dedicação, a primeira coleção cápsula da marca é composta por 5 produtos e espelha na sua paleta de cores a beleza do céu de Lisboa, prevalecendo os laranjas, rosas, roxos e até mesmo de uma aguarela pintada à mão – o único padrão da coleção.

Compostos por materiais naturais, como seda, algodão e linho, os modelos abandonam o convencional, na perspetiva de criar uma verdade transformadora através da moda, que se veste de cortes assimétricos, destacando-se o vestido e a camisa, mas também de peças que refletem movimento, fluidas e confortáveis, de que é exemplo o kimono.

Assim, à semelhança de eutela, a primeira coleção cápsula CÉU significa muito mais do que aquilo que cria: transparece uma homenagem à cidade que vê nascer a marca e que tão bem recebeu a sua fundadora, Mariana Rodrigues.

Nascida e criada no Rio de Janeiro no Brasil, é filha de pai português e mãe brasileira, pelo que a sua ligação com Portugal surge como algo natural, despoletado pelo amor da família pelo país.

Após terminar a faculdade, a estadia em Lisboa que deveria ter sido temporária tornou-se mais permanente, pelo que após três anos de experiência profissional, a empreendedora decidiu arriscar no seu próprio negócio e combinar as três influências que se revelaram importantes na sua trajetória – a paixão pela moda, ciências sociais e dança – no projeto que une estas referências.

Com exceção dos botões biodegradáveis produzidos no Reino Unido, a primeira coleção cápsula de eutela foi inteiramente produzida em território nacional.

Disponível online no Instagram eu.tela.

