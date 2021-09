A campanha Gap Fall 2021 INDIVIDUALS tem como objetivo dar voz a um elenco distinto e diverso que melhor representa cada um de nós. Esses indivíduos transcendem raça, género, idade, competências e talentos como catalisadores de mudança, refletindo o que é possível vindo de qualquer pessoa.

A campanha INDIVIDUALS inclui desde um cineasta chinês premiado a um ativista da BASL a uma jovem aspirante a astronauta, que define a sua criatividade, autoexpressão e estilo pessoal. Inspirada por uma abordagem única do conceito "15 minutos de fama", a campanha capta a essência dos indivíduos em apenas 15 segundos.

Os perfis de vídeo, emparelhados com os seus retratos individuais, são projetados de forma personalizada para amplificar as suas histórias e representar como os seus valores são uma força para o bem - cada um ferozmente individual, mas parte de algo maior do que eles.