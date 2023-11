Se é amante de calçado desportivo e gosta de ficar a par das últimas novidades, temos boas notícias: a JAK e a 27 Lisboa lançaram este mês a sua primeira colaboração.

A marca de ténis portuguesa desafiou a 27 Lisboa, uma loja com a curadoria da empresária Kelly Dassault, a reimaginar aquele que é um dos seus bestsellers com a cor da fachada deste espaço localizado no Chiado: o azul.

Sem desvirtuar aquele que é o seu design minimalista, clean e moderno, desta parceria nasceram os Royal Jak X 27Lisboa: um modelo unissexo fabricado em pele de cor branca com o interior e parte traseira em azul. Quando quiser dar um toque extra de cor ao seu calçado pode trocar os cordões brancos por uns azuis.

"As duas marcas, sediadas em Portugal, são um testemunho da competência e paixão que definem o empreendedorismo e criação conjunta. São estes os valores com os quais a 27 Lisboa e Kelly Dassault, se identificam porque acreditam ter um forte impacto numa vida mais sustentável, com menor consumo e escolhas mais acertadas, quer para o meio ambiente, quer para todos nós", refere a marca em comunicado.

A coleção cápsula Jak X 27Lisboa (PVP: 180€) já está à venda nas lojas físicas e online de ambas as marcas.