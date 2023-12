No ano em que a marca alemã Birkenstock celebra 10 anos de parceria com a marca de retail Concepts, as duas decidiram assinalar este marco através da criação de uma coleção especial.

A cidade de Miami e o estilo artístico Art Decó foram a grande inspiração para esta colaboração de calçado que conseguiu juntar arte, design e moda. O icónico modelo Arizona, que este ano comemora o seu 50º aniversário, foi a silhueta escolhida para este lançamento de edição limitada.

"O Distrito Histórico de Art Déco de Miami Beach é um dos exemplos notáveis deste estilo na América. Este distrito é caracterizado por uma arquitetura curva, cores vivas e uma vida noturna animada", pode ler-se no comunicado sobre a coleção que chegou às lojas no início do mês. "Concepts e BIRKENSTOCK reimaginam este movimento utilizando materiais e cores alegres nas icónicas BIRKENSTOCK Arizona."

Rosa, lilás, verde lima e laranja são as quatro cores que compõem esta linha de chinelos que se destaca por oferecer uma textura diferente do habitual e com toque divertido, o pelo comprido.

Esta colaboração está disponível, em exclusivo, na BIRKENSTOCK Miami Store, em pontos de venda selecionados na U.E e E.U.A, bem como em Cncpts.com e em todas as lojas Concepts.