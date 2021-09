Naomi Campbell está de volta à passerelle. A modelo, de 51 anos, voltou ao trabalho para o desfile da Versace na Milan Fashion Week, esta sexta-feira, quatro meses depois de anunciar o nascimento da filha.

Como pode ver nas imagens da galeria, Naomi desfilou com um colorido look, composto por calças e casaco cor-de-rosa e um top cor-de-laranja. Ao visual juntou-se ainda uma sandálias de salto alto brancas que combinaram com a mala, da mesma cor.

Como destaca a revista People, o desfile contou com Dua Lipa na abertura e encerramento.

Veja na galeria algumas imagens de Naomi Campbell.

