Com o objetivo de colocar a moda ao serviço de todas as mulheres e homens que pretendem tirar partido da sua imagem e silhueta, o NorteShopping, em Matosinhos, e o CascaiShopping, em Cascais, vão realizar várias sessões de consultoria de imagem durante o mês de novembro.

Consulta de Imagem, Coloração Pessoal e Personal Shopper Premium são os três tipos de serviços disponíveis naquela que é a quarta edição deste programa personalizado de moda que irá realizar-se entre sexta-feira e domingo nestes dois espaços comerciais.

Com a ajuda de um grupo de consultores e especialistas nesta área, os participantes vão poder adquirir ferramentas que lhe vão permitir conjugar as últimas tendências, perceber qual o seu estilo, o tipo de peças e cores que mais o favorecem ou, ainda, adaptar o seu estilo a diferentes ocasiões.

Para quem pretende renovar o seu guarda-roupa mas precisa de alguma dicas na hora de apostar em novos looks para adicionar ao seu armário, pode optar pelo serviço de personal shopper premium que terá a duração de duas horas e contará com o auxílio de um consultor de moda.

Com preços entre os 25 e os 50 euros, todos os serviços tem um custo associado que será revertido em cartão presente e posteriormente poderão ser utilizados nas várias lojas aderentes destes espaços comerciais.

Recorde-se que as sessões de consultoria de imagem vão star a decorrer até dia 26 de novembro e que todos os interessados devem fazer a sua marcação através das apps do NorteShopping e do CascaiShopping.