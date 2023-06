Inspirada no “Barbie, O Filme”, chegam agora novos produtos inspirados na dupla que protagoniza o filme.

A película estreia nos cinemas de todo o país no dia 21 de julho e dá o mote a nova linha de bonecas, criada em parceria com a Warner Bros. Pictures, que apresenta looks icónicos deste universo cinematográfico. A coleção reflete o estilo característico de Barbie e de Ken à medida que atravessam a Barbie Land e mais além, reproduzindo a tendência Barbiecore e Ken-ergy, que podem ser vistas no filme.

A coleção Mattel de produtos “Barbie, O Filme” já está disponível desde 1 de junho nos principais retalhistas com PVPRs entre 46,99€ e 74,99€. Adicionalmente serão lançados ainda este mês produtos com o tema do filme com inúmeras marcas parceiras de moda, beleza, acessórios.

Fique a conhecer a coleção.