O Museu Nacional da Seda da China, em Hangzhou, realizará uma exposição intitulada Splendid Decade: Fashion China 2011-2020, apresentando centenas de obras-primas da moda contemporânea.

A exposição - realizada anualmente desde 2011 - mostra designs de moda chineses selecionados ao longo do ano. Para comemorar o seu décimo aniversário, a "Splendid Decade: Fashion China 2011-2020" apresentará uma coleção que consiste nos exemplos mais icónicos de alta costura e pronto-a-vestir de vanguarda da última década.

As criações em exibição durante a exposição serão de cem dos principais estilistas da China, incluindo Wu Haiyan, Mark Cheung, Guo Pei, Lawrence Xu e Xiong Ying, bem como peças feitas a partir de tecidos inovadores fornecidos por 40 empresas têxteis nacionais.

Os modelos expostos darão aos visitantes uma visão da criatividade da indústria da moda chinesa contemporânea. Desde recursos culturais tradicionais a conceitos de tendência da moda, como digitalização e sustentabilidade, também podem ser encontrados nos designs.

créditos: Museu Nacional da Seda na China

O Museu Nacional da Seda acumulou uma enorme coleção de quase 70.000 roupas e objetos de moda do mundo inteiro, o que lhe concede a honra de ser o maior museu temático de têxteis e vestuário da China.

Desde 2011, o Museu Nacional da Seda tem se esforçado para melhorar a sua coleção, exibindo cuidadosamente designs e produtos excecionais de eventos de moda famosos na China a cada ano com o objetivo de registar o processo de desenvolvimento da nação na área de têxteis e moda.

Além do trabalho de seleção, coleta, organização e pesquisa, o museu organiza exposições anuais, fóruns de moda e mostras temáticas em torno das tendências de moda atuais.

O museu também traz coleções de roupas famosas de museus estrangeiros todos os anos para apresentar a diversidade das tradições estéticas e culturais.

Os exemplos mais recentes incluem: Dior by Dior: 1947-1957, apresentado a partir do Royal Ontario Museum, no Canadá, em 2019, e Balenciaga: Shaping Fashion, apresentado a partir do Victoria and Albert Museum em Londres em 2020.