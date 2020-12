O Makeup Museum (Museu da Maquilhagem em Nova Iorque) em parceria com a L'Oréal EUA, anuncia a publicação do seu primeiro livro, "Beauty Stories from Around the World" para expandir a história da beleza e incluir novas perspetivas, narrativas e imagens diversificadas.

Apesar das tradições duradouras em todas as culturas, a maioria dos livros sobre a história da beleza encobriu milhares de anos de história entre o Egito Antigo e a Renascença, com atenção limitada aos importantes rituais de beleza dos Negros, Indígenas e Pessoas de Cor (BIPOC).

"Beauty Stories" é o primeiro livro publicado pelo Makeup Museum, instituição dedicada à preservação e estudo da história da beleza.

Cada capítulo irá explorar um ritual ou tema de beleza cultural. A equipa editorial inclui um grupo diversificado de académicos, antropólogos e investigadores vindos do mundo inteiro.

Para apoiar o "Beauty Stories", o Makeup Museum e a L'Oréal EUA vão lançar uma série digital durante um ano no Instagram do museu com a hashtag #BeautyStories.

Além da pesquisa histórica e antropológica, o livro apresentará imagens obtidas em todo o mundo em parceria com a Getty Images.

O Museu da Maquilhagem também está a convidar os amantes da beleza do mundo inteiro a contribuir com as suas próprias imagens, vídeos e histórias de beleza para a campanha #BeautyStories, enviando um e-mail para support@makeupmuseum.com.

O livro está disponível para pré-encomenda no site do Museu. Depois de publicado no início de 2021, o livro estará à venda em várias livrarias e na loja do Museu da Maquilhagem.