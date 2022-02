O impossível é possível. Seja no desporto ou noutras áreas da vida. A campanha Impossible is Nothing da adidas continua a encorajar todos a chegarem mais longe e a criar novas possibilidades nas suas áreas.

Foi em 2004, que a marca lançou pela primeira vez a campanha Impossible is Nothing, partilhando com atletas do mundo inteiro o desejo de ir mais além, de superar limites e abrir novos caminhos.

Os primeiros rostos que deram a cara por esta nova atitude foram a lenda do boxe, Muhammad Ali, a sua filha Laila Ali e o membro do conselho executivo da adidas Salomon, Erich Stamminger. O mote da campanha era o de mostrar que não há impossíveis no mundo do desporto. No total, foram convidados 22 atletas, tão diversos quanto únicos.

Este ano, a campanha será focada, pela primeira vez, nas mulheres, com o lançamento de novos programas e dando destaque a um coletivo de testemunhos inspiradores que estão a quebrar barreiras no desporto e não só.

Histórias no feminino que inspiram atuais e futuras gerações

Quem disse que ser modelo é só para alguns? Ellie Goldstein prova exatamente o contrário. É uma modelo britânica com síndrome de Down, desfila em passarelas e posa para as câmaras desde os 15 anos e tem sido o rosto em campanhas de várias marcas. Afinal ser modelo está ao alcance de qualquer pessoa. Para isso, basta ser “corajosa”, como a própria afirma.

Ellie Goldstein, Impossible is Nothing créditos: adidas

A jogadora de voleibol e ativista brasileira Tifanny Abreu é outra das caras da campanha Impossible is Nothing. Diz que tem um super poder: a sua verdade. E conquistou o que talvez muitos considerassem impossível: foi a primeira atleta transgénero a competir na Superliga do Brasil. Além de ser uma atleta de mérito, usa a sua voz para encorajar outros a abraçarem a sua própria identidade.

Tifanny Abreu, Impossible is Nothing créditos: adidas

É impossível conquistar a atenção do mundo de um dia para o outro. Criar o teu próprio equipamento. Ser uma modelo. Uma atleta empoderada. Ou competir sendo uma mulher transexual. Impossível? Não. Eu sou possível

Dar cartas desde cedo no desporto é algo que a skateboarder Momiji Nishiya faz com naturalidade. Aos 13 anos, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de verão de 2020, tornando-se a pessoa mais jovem a ganhar uma medalha de ouro pelo Japão. Ela própria sente-se “imparável", pois sabe que pode ir a qualquer lado do mundo com o seu skate.

Momiji Nishiya, Impossible is Nothing créditos: adidas

Estas são as vozes que provam que Impossible is Nothing e que encorajam outras a seguir em frente e ir mais longe.

Uma coleção original e intemporal

A coleção Always Original oferece estilos intemporais com o objetivo de acelerar a sua missão de criar mudanças reais e duradouras para as mulheres.

Composta por diversas peças, como casacos com capuz, cachecóis, meias, malas, calças descontraídas (que também podem ser elegantes) e sapatilhas Originals, onde a simplicidade e a ousadia andam de mãos dadas.

Mais do que uma coleção, a originalidade pode ser sempre intemporal.