A artista Caroline Walls, que se baseia no movimento da forma feminina, é a inspiração para a modelação de formas orgânicas e fluidas, num mix de tons de pele que nos unem numa só peça. O ADN da marca está sempre presente em linhas retas e oversized, ampliadas pela criação de várias camadas, numa coleção construída maioritariamente sem género. Preto, castanho-mel, areia, cru, verde-cáqui e cinzento são trabalhados em materiais como fazenda, brocado, tafetá, sarja e popelina. Luís Carvalho (Vizela, 1987) licenciou-se em Design de Moda e Têxtil pelo Instituto Politécnico de Castelo Branco. Participou em diversos concursos de moda, em Portugal e no estrangeiro, e venceu o prémio para melhor coordenado masculino no Acrobactic 2011. Trabalhou na ModaLisboa e nos ateliês de Filipe Faísca e Ricardo Preto. Foi designer de moda na empresa Salsa Jeans durante 2 anos e meio até decidir aventurar-se em nome próprio. 2013 foi um ano de viragem na sua carreira. Criou a marca LUIS CARVALHO e multiplicaram-se os desafios. Nesse mesmo ano, apresentou a primeira coleção na ModaLisboa e, desde então, tem sido uma presença constante na Lisboa Fashion Week.

A 60.ª ModaLisboa decorre até domingo. Na sexta-feira, Sangue Novo, Olga Noronha, Arndes, Salsa Jeans, Filipe Augusto e Valentim Quaresma apresentaram as suas coleções.

No sábado foi a vez das apresentações de Constança Entrudo, de sete jovens designers formados pelo Istituto Europeu de Design (Nicolò Artibani, Lorenzo Attanasio, Alessandro Bonini, Gaia Ceglie, Luca De Prà, Giovanni Marchetti e Maria Eleonora Pignata), assim como de Luís Buchinho, Mustique, Kolovrat, Buzina, Luís Carvalho, Béhen e Gonçalo Peixoto.

No domingo são apresentadas as coleções de João Magalhães, Duarte, Hibu, Carlos Gil, Nuno Gama, Nuno Baltazar, Dino Alves e Cal Me Gorgeous by Luís Borges.

Embora as apresentações das coleções sejam acessíveis apenas por convite, há uma programação paralela acessível ao público em geral, que inclui exposições e um ‘lounge’, onde estão presentes várias marcas e há ‘roullotes’ de venda de comida.

As exposições e o ‘lounge’ podem ser visitados hoje até às 22:30, no sábado entre as 13:30 e as 23:00, e no domingo entre as 13:30 e as 22:00.