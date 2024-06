O lado mais visível do Sangue Novo é o seu desfile, com habituais honras de abertura da Lisboa Fashion Week. Profissionais da indústria reúnem-se na passerelle e esperam presenciar, no caso da primeira fase, em outubro, dez coleções de criatividade revolucionária, pensadas e criadas por uma geração capaz de traçar o caminho para o futuro da indústria. Mas o concurso de jovens designers começa muito antes, com a fase de candidaturas, que já se encontram oficialmente abertas e duram até ao dia 19 de julho.

De acordo com o comunicado da organização, o processo e a estrutura é igual ao das edições anteriores: a escolha de até dez projetos que apresentarão em outubro de 2024, mentoria e reuniões com o painel de jurados, apuração da concretização dos critérios definidos — identidade conceptual, inovação, sustentabilidade.

O Sangue Novo é um lugar seguro para a experimentação e para o erro. É também um facilitador de pontes entre autores e indústria, com as parcerias têxteis estabelecidas pela Associação ModaLisboa com a Calvelex/Fabrics4Fashion, RDD Textiles e Riopele.

Os finalistas do concurso, anunciados durante a Lisboa Fashion Week, participarão em sessões de mentoria programadas pela ModaLisboa com vários profissionais da indústria, cujo objetivo é adicionar ao projeto ferramentas para melhor trabalhar as nuances complexas do ecossistema contemporâneo de Moda.

Estas sessões, além das reuniões com o júri, pretendem fortalecer modelos de negócio ambiental, social e financeiramente mais sustentáveis, explorando formas inovadoras de pensar, produzir, comunicar e vender.

Em março de 2025, os jovens Designers voltam à passerelle com novas coleções, e serão anunciados os vencedores dos prémios desta edição do Sangue Novo.

Pode consultar o regulamento do concurso aqui.