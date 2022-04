Sublinhando a aposta da MO no eixo da sustentabilidade, a marca de moda portuguesa aposta num Projeto de Circularidade dos seus produtos, com o objetivo de fechar o ciclo e assegurar-lhes uma nova vida.

Assim, a MO desenvolveu dois artigos de vestuário para senhora, uma sweatshirt e um vestido curto em algodão reciclado, já disponíveis e em exclusivo na loja online.

O processo de desenvolvimento, 100% made in Portugal, contou com uma pré-separação e triagem de produtos MO. Depois da seleção da mercadoria a transformar de novo em vestuário, decorreu a etapa de preparação e fiação das peças – altura em que a fibra reciclada foi misturada com algodão biológico.

Seguiu-se o processo de tricotar a malha, neste caso uma malha felpa, e, no processo final, a confeção, corte e acabamentos para os produtos finais.

O resultado são duas peças para senhora, em tons lilás, numa mistura muito suave e macia de algodão reciclado e algodão biológico. Ambas as peças apresentam uma etiqueta com o mote “More for a sustainable fashion” “Made in Portugal”, contendo também a informação “recycle – reduce – reuse”, reforçando esta reintegração dos produtos MO.

A nova aposta da MO reforça a missão da marca de garantir o acesso a uma moda prática e atual, a preços justos e acessíveis, ao mesmo tempo que pretende contribuir para um mundo mais sustentável para todas as famílias e futuras gerações.