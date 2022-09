Chama-se Antimilk, conquistou toda uma geração de adolescentes com as suas peças arrojadas e este ano celebra 20 anos de existência.

Com a chegada do outono/inverno e a pensar nas épocas festivas, a marca portuguesa criou a Life Maze: uma coleção que se adapta a diversos estilos e ocasiões mas sem nunca esquecer as últimas tendências.

Napas metalizadas, brilhos e padrões são alguns das propostas da marca Made in Portugal e onde se destacam tons como o verde-garrafa, o rosa, o preto e o dourado.

Tal como o próprio nome indica, a coleção Life Maze remete-nos para o labirinto da vida dos adolescentes que, devido à pandemia, "se viram numa situação de confinamento durante dois anos importantes de descoberta, incentivando-as a retomar o seu caminho de autoconhecimento em cenários de festa e convívio", refere a marca em comunicado.

Com preços entre os 35€ e os 69€, todas as peças podem ser adquiridas online e na loja física da marca em Campo de Ourique.