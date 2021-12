Concebida para ajudar públicos mais vulneráveis a comunicar melhor, a Xula Mask lança agora três máscaras requintadas a pensar nas épocas festivas: a “Superxula Aurum Dourada”, a “Superxula Aurum Tecido Preto” e a “Superxula Glam Black”, uma máscara de tecido preto transparente com rebordo decorado em cristais.

As máscaras festivas já se encontram disponíveis no website da marca, facilitando a interação social em segurança durante o Natal e o Ano Novo, época de encontros calorosos que, por força da pandemia, têm ficado em suspenso.

Superxula Aurum Tecido Preto

A Xula Mask foi concebida para pessoas surdas que precisam de ler os lábios. Tem sido a escolha de muitas escolas, empresas e particulares para continuarem a comunicar com transparência e segurança em época de pandemia.

Garante proteção de nível 2, cumpre com a nova normativa europeia CWA 17553 e com a especificação UNE 0065/2020, com eficácia de filtro de aerossóis superior a 96% e eficácia de filtro de partículas superior a 95%.

Tem ainda um novo tratamento repelente de água de alta tecnologia, melhorando as taxas de impermeabilidade e, portanto, a segurança do utilizador contra gotas externas potencialmente contaminantes.

Feita de um têxtil reutilizável, esta máscara pode ser lavada 40 vezes. Mesmo após 40 lavagens, mantém uma eficácia de proteção de 86%. Pode ser lavada à mão ou na máquina e seca com um secador para reativar o revestimento protetor. Por ser um têxtil altamente respirável, evita a condensação e embaciamento dos óculos.

A máscara dispõe da tecnologia antiviral ViroBlock como revestimento final. Esta inovação testada em laboratórios europeus neutraliza a ação de germes, vírus e bactérias em 99,9% num período máximo de 10 minutos.