O 2.º dia do 49.º Portugal Fashion terminou com o desfile da Marques’Almeida no antigo Matadouro Industrial do Porto, em Campanhã. Esta foi a primeira apresentação da nova coleção da marca, num desfile que assinalou os 10 anos de criações do casal Marta Marques e Paulo Almeida. A coleção “Roots Porto” insere-se no Manifesto de Responsabilidade Ambiental e Social dos Marques’Almeida, sublinhando o apoio da marca às comunidades locais. De resto, seis jovens designers e artistas portuenses foram convidados a apresentarem as suas criações em paralelo ao desfile. Marta Marques e Paulo Almeida descrevem a sua nova coleção como intrinsecamente destemida, com cores desafiadoras, estampagens mistas, silhuetas justapostas, formas e materiais conflituantes e acessórios marcantes. Os looks principais incluem espartilhos, denim reciclado e desgastado, estampados tie-dye, penas brilhantes, túnicas sem mangas extravagantes, pijamas justos e saias sedosas. Todos os materiais da coleção são sustentáveis, o tingimento é feito com técnicas naturais e foram reduzidos os desperdícios.

Este dia foi também marcado pelo regresso à voltamos passerelle de propostas com origem em África, com os desfiles de Anyango Mpinga e Odio Mimonet, mas também pela apresentação da nova coleção de Inês Torcato – uma jovem designer que tem tido amplo reconhecimento no mundo da moda. Jovens são também Nuno Miguel Ramos, que participa pela segunda vez no evento, e Ana Sousa e Joana Braga, as duas designers responsáveis pela Unflower, marca que transitou do Bloom para a passerelle principal. Lançada em 2018, a Unflower é uma marca slow-fashion portuguesa, que associa a estética da arte ao vestuário. As suas peças criam um universo divertido, onde reinam as combinações de cor e detalhes. A marca assume os valores da qualidade, durabilidade e sustentabilidade, sendo todas as peças produzidas em Portugal com extremo cuidado e dedicação.

Depois do desfile da Unflower, teve lugar um happening a cargo da marca Ernest W. Baker. Numa instalação criativa que simula um mercado de rosas,foi apresentado o vídeo com que foi revelada a nova coleção da dupla na Semana da Moda Masculina de Paris, com o apoio do Portugal Fashion. Fundada em 2017, em Viana do Castelo, a Ernest W. Baker é uma homenagem ao avô homónimo de Reid Baker, um dos primeiros publicitários de Detroit, e combina o pragmatismo do american way of life com a elegância e o classicismo europeus, num choque de culturas que sublima o melhor dos dois mundos. Na nova coleção, a marca de Reid Baker e Inês Amorim continua a evocar o imaginário americano, mas com apontamentos de sportswear e estampados.

Seguiu-se uma outra novidade deste Portugal Fashion: a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária apresentou a coleção “Desfilar em Segurança”, desenhada por Katty Xiomara. O desfile insere-se na campanha “Zero Mortes na Estrada” e visa, justamente, sensibilizar os cidadãos para os riscos rodoviários através da moda. Foram reveladas dez t-shirts da autoria de Katty Xiomara, que abordam, num registo urbano e irreverente, os fatores que mais fazem perigar a segurança rodoviária no nosso país: velocidade, álcool, telemóvel e dispositivos de segurança.

O 3.º dia desta 49.ª edição realiza-se no dia 15 de outubro e arranca com dois desfiles off location. Diogo Miranda apresenta a sua nova coleção de alta costura no terreiro da Casa do Roseiral, no Porto, enquanto Miguel Vieira revela as suas novas propostas unissexo ali ao lado, nos Jardins do Palácio de Cristal. O criador de S. João da Madeira – que recentemente participou na Semana da Moda de Milão.Seguem-se as malhas sofisticadas de Susana Bettencourt, o menswear urbano e irreverente de Estelita Mendonça e o classicismo glamoroso da marca Sophia Kah. De regresso de Milão, onde participou na respetiva semana da moda com o apoio do Portugal Fashion, David Catalán revela a coleção “Madre”, em tributo à sua mãe. O programa do 3.º dia prevê ainda, entre os nomes portugueses, os desfiles de moda sustentável da Pé de Chumbo e de calçado luxuoso de Luís Onofre.

Acompanhe todas as novidades desta 49ª edição do Portugal Fashion aqui.