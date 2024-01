A capital de Nova Iorque foi o local escolhido pela Dior para apresentar a sua coleção Fall 2024. A maison de luxo francesa anunciou que o seu próximo desfile de moda vai realizar-se no dia 15 de abril no Brooklyn Museum, nos Estados Unidos.

Mas o que motivou a marca francesa a escolher a capital nova-iorquina? Em causa estão não só os laços históricos e culturais que unem ambos os países, mas como a fascinação e importância que a capital adquiriu naquele que foi o percurso pessoal e profissional do fundador da maison de luxo francesa.

"Esta linha da Dior é uma oportunidade para prestar homenagem a Nova Iorque, a metrópole que recebeu - como presente dos Franceses para os Estados Unidos no fim do século XIX - uma estátua que desde então se tornou no símbolo desta incrível cidade. Na autobiografia de Christian Dior, o capítulo dedicado à sua viagem entre Paris - Nova Iorque iniciou um diálogo entre as capitais de estilo que Maria Grazia Chiuri destaca em dois padrões chave: a Estátua da Liberdade e a Torre Eiffel que florescem em grande formato em diferentes modelos", refere em comunicado.

Para criar esta coleção, a diretora criativa inspirou-se no estilo de uma das maiores divas de Hollywood, a atriz de cinema Marlene Dietrich. "A ligação entre ambas as culturas é Marlene Dietrich, a carismática e oposicionista atriz, que sempre teve uma ligação à Dior tanto na vida pessoal como no grande ecrã. Maria Grazia Chiuri inspirou-se nela para construir uma coleção que cruza a silhueta Dior com a presença fantasmagórica e atração masculina da diva", pode ler-se.

Mas que tipo de peças é que vão integrar as propostas de inverno femininas da marca? Famosa pelo seu estilo transgressor e usar items de vestuário tradicionalmente associados ao guarda-roupa masculino, esta coleção tanto inclui coletes, gravatas e calças como vestidos, saias e casacos. O tweed, cetim, crepe e veludo são alguns dos tecidos privilegiados nesta linha.

"Um leque de possibilidades que celebra o encontro de culturas. Uma conversa sobre liberdade que dá forma e substância àquilo que cada mulher escolher ser", adianta a marca francesa.