María Pombo é embaixadora de nova coleção High Spirits com essência boho

HighSpirits, a marca ao estilo boho do Tendam, lança as primeiras tendências outono-inverno em três cápsulas: sonhadora, criativa e autêntica.

Já disponível na plataforma multimarca myspringfield.com, as novas propostas High Spirits encontram- se também à venda em lojas Springfield selecionadas.

“A High Spirits nasceu como uma marca 100% digital, no entanto, após o sucesso do lançamento da coleção PV’21 decidimos dar um passo em frente e trazer as novidades da marca para o ambiente físico, “ afirma Rosário Treviño, Diretora de Marketing Internacional da High Spirits.

MARÍA POMBO, EMBAIXADORA HIGH SPIRITS

María Pombo, a influencer com mais de 2M seguidores no Instagram, reforça a sua estreita ligação com a High Spirits e volta a ser a embaixadora e imagem da nova coleção para a estação outono- inverno.

Com um papel ativo, a espanhola participa uma vez mais na conceptualização da marca através da partilha diária do seu gosto por moda de uma forma pessoal e divertida.

A CAMPANHA #HSCREATORS X MARÍA POMBO

HSCreators x María Pombo é o conceito por detrás da nova campanha. No vídeo oficial reforça-se a ideia, por vezes distorcida, do trabalho de um criador de conteúdos nas redes sociais.

Esforço, perseverança e a importância de encontrar a sua própria voz são alguns dos elementos que María Pombo define como essenciais no seu papel de criadora de conteúdos. “O mais importante é continuarmos fiéis a nós mesmos, aos nossos valores e ideias” afirma a espanhola no vídeo, onde também realça a importância de inspirar, partilhar e “cuidar dos seus” para poder contar histórias reais através de valores reais.

Este conceito parte do hashtag #HSCreators, com o qual a High Spirits incentiva a sua comunidade no Instagram (@highspiritsofficial) a partilhar o seu dia a dia com os looks da marca, promovendo valores como a autenticidade e a criatividade.

A COLEÇÃO, TRÊS CÁPSULAS

As primeiras novidades da coleção OI’21 surgem em três cápsulas que seguem as linhas boho, original e trendy, já apresentadas na coleção PV’21.

University Rules

HSCreators x María Pombo

Original e ousada, “university rules” foi pensada para uma mulher irreverente e urbana, que gosta de arriscar nos looks. Uma cápsula repleta de detalhes, tricot e muita ganga. A paleta de cores é marcada por diferentes tons de azul, branco e, como contraste, bege e avermelhado.

O total look é marcado por jeans de diferentes fits, como mum e bootcut, onde se destacam as rendas e aberturas laterais. Estes combinam com peças em tricô repletas de novidades, tais como os chumaços, as mangas abalonadas ou os conjuntos de duas peças, top de alças e casaco de lã, com aplicações multicoloridas. Ainda conjuntos de saia e trucker em tecido tweed para um look girly e urbano, bem como casacos com pelo de borrego all-over.

Esta cápsula destaca também uma combinação de peças da linha High Spirits Sport, com conjuntos de jogger e camisolas com o logótipo da marca. Esta última disponível em versão cropped, larga ou com decote subido, tudo em tons de verde e azul.

Urban Cottage

HSCreators x María Pombo

Feminina e natural, ‘urban cottage’ é inspirada no estilo parisiense com um toque cosmopolita e sempre ligada à natureza através de uma paleta de cores em que sobressaem o menta, caqui, turquesa e malva.

A tendência é marcada por uma grande variedade de vestidos com estampados florais que se adaptam a qualquer tipo de silhuetas.

Os pormenores destacam os botões verticais, as mangas em balão e as franjas. Da mesma forma, as calças em tecido PU, no modelo jogger ou fit flare, as calças à boca de sino em tecido de veludo, e as mum jeans com lavagens tingidas combinam com uma infinidade de modelos em tricô, como os conjuntos de duas peças - top e casaco com bordados, com decotes assimétricos ou quadrados e mangas volumosas.

Além disso, os casacos são também a peça-chave da estação, com especial enfoque nas gabardines oversize, nos casacos longos oversize em lã - nas cores preto ou cinza - ou nos blazers oversize em pied de poule. E como principal complemento, surgem as botas altas de couro com sola track.

Boho Romantic

HSCreators x María Pombo

Boémia e viajada, ‘boho romantic’ é sinónimo de aventura, conforto e muita cor. Repleta de combinações em preto, creme e castanho, cor de tijolo, avermelhado e até diferentes tons de azul.

As blusas românticas com muitos detalhes, de folhos e mangas largas combinam com conjuntos formados por coletes e saias que se destacam pelos seus bordados dourados de estilo boémio. Os vestidos com mini estampados florais aparecem nesta cápsula em modelos justos, compridos com pormenores em veludo, tipo túnica com gola subida ou camiseiro com mangas largas.

O tricot, como elemento-chave de toda a coleção, destaca- se em silhuetas oversize com fecho de correr até ao pescoço, peças sem mangas e gola alta, com estruturas e até formatos multicoloridos de mangas volumosas.

As calças modelo bootcut e detalhes lace-up, bem como as opções em microbombazina são, em conjunto com as saias compridas em tons de tijolo, as peças-chave para um look romântico.