Era a peça que faltava à marca portuguesa conhecida pelos sapatos rasos para todas as ocasiões que combinam sofisticação e conforto.

“A minha ideia é ir fazendo algumas edições especiais e alguns lançamentos, sem me prender a estações ou tendências.” As palavras são de Fátima Carvalho, CEO e Diretora Criativa da Lachoix, aquando do lançamento da marca, em 2019. E este lançamento é mais uma prova do espírito criativo e irrequieto que caracteriza estamarca portuguesa.

“Sempre quis acrescentar umas bailarinas à nossa coleção,” explica Fátima, “mas não queria que fossem umas bailarinas tradicionais. Queria que tivessem um design feminino mas arrojado, com um toque de sofisticação. Por outras palavras, queria recriar a beleza intemporal das bailarinas.”

O resultado são umas bailarinas contemporâneas em pele preta com a biqueira reforçada na mesma cor e uma corrente dourada amovível, que tanto pode ser usada sozinha como em combinação com outra pulseira de tornozelo, ou retirada, para um look mais sóbrio.

Estas bailarinas têm o custo de 210€ e podem ser adquiridas, tal como outros modelos da marca, em www.lachoix.com e no Lachoix Studio em Lisboa.