A Labrador irá todos os meses promover uma série de eventos, como concertos de live jazz, vernissages com artistas convidados, e talks protagonizadas por personalidades das várias áreas da sociedade portuguesa.

O primeiro evento Labrador acontece já esta sexta-feira, dia 15 de maio, a partir das 18h00, com um energizante concerto de live jazz. Este momento de fim de tarde descontraído será protagonizado pelo Duo de Elmano Caleiro, que apresentará um repertório de homenagem ao cantor de soul norte-americano, Otis Redding.

A 29 de maio, sexta-feira, é inaugurada a primeira da série das “Labrador Short Stories”, com a duração de 15 minutos, onde uma personalidade portuguesa é convidada para falar sobre o seu percurso e histórias que marcaram a sua vida profissional.

O primeiro convidado da Labrador é o CEO do The Edge Group, José Luís Pinto de Basto, que irá falar sobre a criação do Grupo e do seu percurso até aos dias de hoje. Nesta conversa, que está marcada para as 13h30, será possível, também, conhecer, as previsões deste especialista para o mercado imobiliário no contexto desta crise.

Para assistir aos eventos basta seguir a páginas de facebook e instagram da Labrador e aceder às stories, na hora previamente marcada.

Tome nota da agenda dos vários eventos:

Maio:

Live Jazz – Duo Elmano Caleiro

Dia 15 maio – Hora: 18h00

“Labrador Short Stories” com José Luís Pinto Basto

Dia 29 maio – Hora: 13h30

Junho:

"Labrador Short Stories" com Joana Astolfi

Dia 19 de Junho– Hora: 13h30

"Art on Site" com artista a definir

Dia 30 de Junho – Hora: 18h00

