Amor com amor se paga começa com a trágica história de Rodrigo e Leonor, que vão contra a contenda dos pais apenas para encontrar o fim das suas vidas, mas não o fim do seu amor. Passos de D. Leonor é uma lenda que ainda perdura nas ondas de Peniche, captado agora em vídeo pelo jovem realizador Miguel Cassiano, com o apoio da Câmara Municipal de Peniche, Capitania de Peniche e Agência Portuguesa do Ambiente. O Resort 2022 da BÉHEN é o capítulo final de três coleções que exploraram o conceito de amor, casamento e o que significa ser mulher.

Repleta de símbolos sagrados, a coleção entrelaça a história com o artesanato português, como o croché, os bordados típicos da Madeira e de Viana do Castelo, e os tecidos antigos reciclados, como cortinas, colchas e linho, tanto do arquivo da avó da Designer como recolhidos durante o último ano em todo o país. O resultado dessa busca quase obsessiva é uma carta de amor a todas as mulheres que partilharam o seu enxoval com a marca para que esta coleção se tornasse realidade.

Mas a dedicação de mulheres de todas as idades a este projeto não fica por aqui. Todos os desenhos de croché foram selecionados a partir de centenas de revistas antigas que as vizinhas da Designer lhe mostraram, e os padrões foram concebidos a partir de amostras de croché feitas por mulheres que confiaram em Joana Duarte os seus preciosos arquivos, bem como de rendas de igreja encontradas nos Açores. Os materiais foram um presente de um dos melhores fabricantes portugueses de fios de croché em 100% algodão, a Limol, e foi Dona Rosa, ícone do projeto A Avó Veio Trabalhar, que fez algumas das peças ganhar vida.

Para a BÉHEN, esta coleção é o resultado de um ano e meio de trabalho para um futuro melhor para todos as artesãs e bordadeiras que, tal como os velhos contos de amor que passam de geração em geração, não podem ser esquecidas. Promover o saber-fazer português e envolver o maior número possível de mulheres e comunidades diferentes é a missão e forma da BÉHEN de criar moda com significado e um pouco de magia.

Veja o vídeo aqui.