Peças confortáveis e funcionais que refletem o desejo de recomeçar e voltar a viver tudo aquilo que ficou em standby durante o lockdown.

A conexão perfeita entre o tradicional "Original British Style" e a contemporaneidade da indústria da moda, reflete-se em propostas atuais e versáteis, com uma raiz clássica que se adaptam a várias ocasiões e permitem combinações verdadeiramente arrojadas.

O ADN da marca portuguesa espelhado no design moderno onde os tons chave - como o vermelho, azul-marinho e branco - são usados de forma original, transformando a simplicidade em sofisticação.

Items básicos, essenciais para os looks do dia a dia, aprimorados com branding simples e monocromático, que prometem tornar-se os must-haves da estação.