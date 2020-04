No atual contexto com que o mundo se depara, que obrigou os portugueses a romper as suas rotinas e a permanecer em casa, mergulhados nas tarefas domésticas e na atenção aos filhos, é importante motivá-los a não negligenciarem um bem extremamente precioso: eles próprios.

Assim, no sentido de contribuir positivamente para o bem-estar e para a autoconfiança de todos e de inspirá-los a dar o seu melhor, mesmo quando ninguém está a ver, a SEPHORA decidiu lançar o movimento #ABELEZADEFICAREMCASA, logo que o estado de emergência foi decretado.

Agora, através do Instagram e do Tik Tok, a marca global de beleza desafiou os portugueses a partilhar o lado bom do isolamento social, os melhores momentos que têm vivido e aquilo que têm (re)descoberto e já várias influenciadoras portuguesas, como as atrizes Ana Brito e Cunha, Benedita Pereira, Inês Herédia e Sara Prata, a locutora Rita Rugeroni, a apresentadora Inês Folque e as empreendedoras Mariana Delgado (Cantê) e Patrícia Carrilho (Menta Dourada), se juntaram ao movimento para mostrar qual é, para elas, a beleza de ficar em casa.

Reforçando a mensagem de que a preguiça não deve ganhar espaço neste período mais “caseiro” e que a autoestima deve continuar a ser alimentada, a SEPHORA desenvolveu ainda um video, partilhado na sua página de Instagram, no qual se pode observar uma mulher, protagonizada pela maquilhadora profissional Madalena Martins, a preparar-se para mais um dia de trabalho.

Apesar de estar em teletrabalho, a mulher combate a inércia e mantém o seu ritual da manhã: troca o pijama por outras peças de roupa, cuida da sua pele, maquilha-se, perfuma-se e, por fim, senta-se então à mesa com o seu computador.

As ruas podem estar vazias e haver silêncio lá fora, mas as casas encheram-se de gente e há mais vida lá dentro. Agora, é tempo de aproveitar o espaço e o tempo, apostar no autoconhecimento e aceitar os desafios a que cada um se propõe.