O Parque Nascente acaba de expandir a sua oferta comercial com a abertura da Primor. A marca espanhola de produtos de cosmética inaugura o seu espaço no Piso 1 do centro comercial, uma verdadeira tentação para os apaixonados por produtos de beleza.

Desde maquilhagem, aos seus perfumes preferidos, sem esquecer o cabelo e o cuidado com a pele, na Primor encontra todos os essenciais de beleza e cosmética a preços únicos.

A oferta é completa e variada, no mesmo espaço tem a possibilidade de comprar aquele produto de cosmética mais exclusivo que anda a namorar, como os produtos de dia a dia, champô e gel de banho.

Nos vários corredores da loja vai poder encontrar tanto as suas marcas de luxo de eleição, como descobrir todo um novo mundo de marcas com uma oferta variada. Armani Beauty, Lancaster, Kenzo, Dior, Klorane, Pantene, Neutrogena, entre muitas outras.

Perca-se nas últimas novidades e aproveite para surpreender amigos e família com os presentes perfeitos nas datas mais especiais.