A Ye Republic revelou recentemente a sua coleção inaugural de t-shirts, canecas e outros itens com temas sarcásticos e engraçados referentes ao ano tumultuado de 20202.

Fundada por Ada Desravines, que também foi vítima da pandemia provocada pela COVID-19 ao ser dispensada do seu trabalho, a Ye Republic foi criada em grande parte como uma válvula de escape criativa.

A linha atual de roupas e canecas temáticas inclui slogans como "Isto não é um teste: Isto é 2020" e "Já podemos cancelar 2020?".

Com a perda de empregos sem precedentes nos EUA desde fevereiro de 2020, e nenhuma garantia de que esses empregos voltarão, muitos residentes desempregados começaram a procurar maneiras alternativas de gerar uma fonte de rendimento.

Utilizando a sua experiência como publicitária, juntamente com habilidades de design gráfico, Desravines começou a idealizar uma linha inteira de produtos engraçados com o tema 2020 para expressar o sentimento atual de muitos americanos.

"A maioria de nós não esperava um ano como este. Mas, em vez de focar na natureza sombria de tudo o que está a acontecer, pensei que uma abordagem mais irónica poderia ajudar a fazer as pessoas sorrirem. E estou ansiosa por fazer crescer a Ye Republic com novos designs e linhas de produtos no futuro", revela Ada.